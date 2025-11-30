L’imperativo di Possanzini Indispensabile dare continuità ai risultati

Le chiacchiere stanno a zero: in queste partite il primo obiettivo per la Maceratese è la necessità di tornare da Recanati dopo avere mosso la classifica, tutto il resto passa in secondo piano. Si tratta di un scontro diretto e mai come in questo caso la posta in palio vale doppio. "Bisogna dare continuità cercando di fare punti – dice Matteo Possanzini, allenatore della Maceratese, alla vigilia della sfida al Tubaldi – e ciò non significa non prendere gol o farne più degli altri, ma esaltare le nostre caratteristiche". In estate la Maceratese ha vinto 1-4 a Recanati, ma era Coppa Italia. "Sarà una gara diversa – spiega il tecnico – essendo in palio punti importanti per il campionato, quella gara era stata disputata dopo la preparazione ma ne dovremo conservare quella leggerezza e piacere di giocare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

