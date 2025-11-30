Quattro carabinieri sono rimasti feriti durante un intervento al supermercato Carrefour di Limbiate, nella serata del 28 novembre. I militari della Compagnia di Desio erano intervenuti per bloccare un uomo sospettato di furto che, secondo quanto riferito, si trovava in stato di alterazione psicofisica. Limbiate, uomo fermato per furto morde carabiniere e provoca la perdita . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Limbiate, morsi e pugni, quattro carabinieri feriti per fermare un uomo dopo un furto al Carrefour