Limbiate morde un carabiniere e fa saltare i denti a un altro | bloccato a fatica

Limbiate, 30 novembre 2025 – Quattro carabinieri feriti. Uno viene morsicato. Un altro perde un dente. Aggressione choc a Limbiate, dove un uomo irregolare si è scagliato con inaudita violenza contro i militari. A darne notizia sdegnati sono i colleghi del Sim, il Sindacato italiano Militari Carabinieri Lombardia con i colleghi della sezione provinciale. I fatti sono avvenuti il 28 novembre, nel territorio della compagnia di Desio. A Limbiate, i carabinieri sono intervenuti per interrompere un furto in corso al supermercato Carrefour, ma sono stati violentemente assaliti da un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, un individuo già noto e irregolare sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Limbiate, morde un carabiniere e fa saltare i denti a un altro: bloccato a fatica

