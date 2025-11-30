Licenziato da Interpump Cresce la solidarietà per Massimo Marigliano Nuovi stop nelle aziende
"Chi tocca uno tocca tutti". Continua a crescere mobilitazione delle tute blu in solidarietà a Massimo Marigliano, il delegato Fiom licenziato alla Interpump di Calerno. Secondo la Fiom reggiana, da Guastalla a Reggio fino a Sant’Ilario, sono ormai "centinaia le ore di sciopero" proclamate per contestare un licenziamento ritenuto illegittimo: "Un esempio di solidarietà che non si vedeva da decenni". Venerdì si sono fermati gli operai della Padana Tubi di Guastalla e della Immergas di Lentigione di Brescello, che si aggiungono ai colleghi della Dana Motion System (ex Brevini Riduttori): tre aziende in cui le Rsu Fiom (alla Immergas insieme alla Uilm) hanno aderito allo sciopero per sostenere la vertenza Interpump. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Licenziato da Interpump. Cresce la solidarietà per Massimo Marigliano. Nuovi stop nelle aziende - Continua a crescere mobilitazione delle tute blu in solidarietà a Massimo Marigliano, il delegato ... Riporta msn.com
Interpump, delegato sindacale licenziato: 32 ore di sciopero. La Fiom: “Attacco politico”. L’azienda: “Nessuna discriminazione” - Reggio Emilia, 12 novembre 2025 – Alta tensione all’Interpump Group di Reggio Emilia dopo la decisione dell'azienda di licenziare, venerdì, uno dei suoi più longevi rappresentanti sindacali a causa di ... Da ilrestodelcarlino.it