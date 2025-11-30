Siena, 30 novembre 2025 – Oltre 150 manifestanti con bandiere e striscioni hanno varcato le porte automatiche d’ingresso del centro commerciale Porta Siena spingendo davanti a sé decine di carrelli della spesa vuoti: un simbolo potente, il richiamo diretto a quel “test del carrello” alla base del licenziamento di Fabio Giomi dal punto vendita della stazione. Un presidio partecipato da lavoratori, sindacati e istituzioni, che hanno voluto manifestare la loro vicinanza a Giomi e alla vertenza. Foto Paolo Lazzeroni-Siena-: PRESIDIO PAM La polemica. “Ringraziamo le istituzioni che in questi giorni hanno presentato addirittura un’interrogazione parlamentare – ha esordito Mariano Di Gioia, segretario generale Filcams Cgil Siena – Ma manca il sindaco di Siena, in un mese di battaglia non si è mai fatto sentire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Licenziamento alla Pam, “il sindaco di Siena non si è mai fatto sentire”