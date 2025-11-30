Licenziamento alla Pam il sindaco di Siena non si è mai fatto sentire
Siena, 30 novembre 2025 – Oltre 150 manifestanti con bandiere e striscioni hanno varcato le porte automatiche d’ingresso del centro commerciale Porta Siena spingendo davanti a sé decine di carrelli della spesa vuoti: un simbolo potente, il richiamo diretto a quel “test del carrello” alla base del licenziamento di Fabio Giomi dal punto vendita della stazione. Un presidio partecipato da lavoratori, sindacati e istituzioni, che hanno voluto manifestare la loro vicinanza a Giomi e alla vertenza. Foto Paolo Lazzeroni-Siena-: PRESIDIO PAM La polemica. “Ringraziamo le istituzioni che in questi giorni hanno presentato addirittura un’interrogazione parlamentare – ha esordito Mariano Di Gioia, segretario generale Filcams Cgil Siena – Ma manca il sindaco di Siena, in un mese di battaglia non si è mai fatto sentire. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Emiliano Scinicariello. . - 2 Il sindaco risponde alla mia interrogazione sul licenziamento di un nostro concittadino alla Geberit. Le sue parole mi hanno generato qualche d Vai su Facebook
Siena, Pam: licenziamento di Giomi, la Filcams Cgil non arretra - Pubblichiamo di seguito la nota firmata da Mariano Di Gioia, Segretario Generale Filcams Cgil Siena, riguardante la vertenza contro il licenziamento del lavoratore Fabio Giomi da parte di Pam Panorama ... Segnala radiosienatv.it
Licenziamento lavoratore, la nota ufficiale di Pam Panorama: "Verifiche interne indispensabili per difendersi dai furti" - Dopo il licenziamento del dipendente del supermercato Pam a Porta Siena in seguito al cosiddetto “test del carrello” o “del finto cliente” si sono scatenate tante polemiche, non solo sui social dove i ... Riporta radiosienatv.it
Siena si mobilita per lo stop ai licenziamenti dopo il test del carrello alla Pam: «I cassieri non sono poliziotti»» - Protestano anche i lavoratori licenziati dai Gigli e gli operai di Beko ... Da corrierefiorentino.corriere.it