Papa Leone XIV è arrivato domenica a Beirut mentre continua il suo primo viaggio all'estero per portare un messaggio di pace nella regione in un momento di guerra e di crescenti tensioni. Il Pontefice ha incontrato il presidente libanese Joseph Aoun.

© Lapresse.it - Libano, Papa Leone XIV incontra il presidente Aoun