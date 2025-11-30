Libano Papa Leone XIV incontra il presidente Aoun

Papa Leone XIV è arrivato domenica a Beirut mentre continua il suo primo viaggio all’estero per portare un messaggio di pace nella regione in un momento di guerra e di crescenti tensioni. Il Pontefice ha incontrato il presidente libanese Joseph Aoun.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

