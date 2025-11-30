Libano Papa Leone XIV è arrivato a Beirut | le immagini dall' aeroporto

Papa Leone XIV è arrivato a Beirut, proseguendo il suo primo viaggio all’estero per portare un messaggio di pace in Medio Oriente, teatro di guerre e tensioni crescenti. Leone è atterrato in Libano dopo una visita in Turchia, in un momento in cui il Paese a maggioranza musulmana sunnita, con oltre 85 milioni di abitanti, sta svolgendo il ruolo di intermediario chiave nei colloqui per porre fine ai conflitti in Ucraina e nella Striscia di Gaza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

