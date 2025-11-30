Libano il Paese si prepara alla visita di Papa Leone XIV

Lapresse.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone XIV arriverà a Beirut domenica, proseguendo il suo primo viaggio all’estero prima in Turchia e poi Libano. Manifesti che pubblicizzano la visita del Santo Padre sono stati affissi sulle autostrade e lungo le strade. La visita di Prevost e il suo incontro con i funzionari libanesi cercheranno di dare slancio alla comunità cristiana, che soffre da tempo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

