Libano il Paese si prepara alla visita di Papa Leone XIV
Papa Leone XIV arriverà a Beirut domenica, proseguendo il suo primo viaggio all’estero prima in Turchia e poi Libano. Manifesti che pubblicizzano la visita del Santo Padre sono stati affissi sulle autostrade e lungo le strade. La visita di Prevost e il suo incontro con i funzionari libanesi cercheranno di dare slancio alla comunità cristiana, che soffre da tempo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
