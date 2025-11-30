L’ex fidanzato ha confessato di averla strangolata e nascosta in una valigia | l’influencer Stefanie Pieper trovata morta nel bosco

La vicenda di Stefanie Pieper si è conclusa tragicamente. A circa una settimana dalla sua sparizione, la beauty influencer è stata trovata morta. Come riportano i media stranieri, tra cui il quotidiano austriaco Kronen Zeitung ePeople, il corpo di Stefanie è stato rinvenuto in un bosco in Slovenia. Gli investigatori hanno affermato che il suo ex fidanzato ha ammesso di averla strangolata e ha condotto la polizia nel luogo in cui l’aveva nascosta, in una valigi a. L’influencer era scomparsa il 23 novembre, dopo essere tornata a casa da una festa. I familiari avevano allertato le autorità quando la ragazza non si era presentata a un servizio fotografico programmato per il 24 novembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “L’ex fidanzato ha confessato di averla strangolata e nascosta in una valigia”: l’influencer Stefanie Pieper trovata morta nel bosco

Scopri altri approfondimenti

Francesco Lupino, socio in loschi affari col fidanzato della donna, si accorse che lei voleva denunciarlo e la uccise nel 2020. L'uomo ha confessato ma il procedimento giudiziario va avanti sulla questione dei «futili motivi» - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio di Marco Veronese a Collegno, arrestato il fidanzato dell'ex della vittima: ha confessato Vai su X

Omicidio di Marco Veronese a Collegno: il killer ha confessato. È il fidanzato della ex compagna - Ha confessato il 39enne fermato ieri per l'omicidio di Marco Veronese, il coetaneo accoltellato per strada da un uomo incappucciato che, ora, ha un volto: è ... quotidiano.net scrive

Ucciso a coltellate, confessa il fidanzato della ex - Ha un volto l'assassino di Marco Veronese, l'imprenditore di 39 anni ucciso con numerose coltellate nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. Segnala ansa.it

Omicidio di Collegno, fermato il fidanzato dell'ex compagna: ha confessato - L'indagine dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto operativo del Comando provinciale di Torino e della Compagnia di Rivoli, diretti e coordinati da questa Procura della Repubblica, ha ... Da rainews.it