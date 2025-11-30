Lewis il sogno Rosso è un incubo Norris a una sola vittoria dal titolo
Sprofondo Hamilton. La sequenza è vagamente agghiacciante. Ultimo in qualifica a Las Vegas. Terz’ultimo nelle due qualifiche del Qatar, con analogo risultato nella Sprint Race. "E’ il peggior momento della mia carriera", ha ammesso il Baronetto. In preda ad una crisi esistenziale: "Preferirei immaginarmi su una tavola da surf". Tormentato da dubbi tecnici: "Non riesco a capire come sia stato possibile peggiorare la mia macchina tra una sessione e l’altra". Sprofondo Hamilton. Non era un sogno ma un incubo. Pur nel disagio collettivo innescato da una Ferrari penosa, anche ieri Lewis ha beccato più di tre decimi da Leclerc. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
