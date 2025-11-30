Leva militare? Crosetto mente ci si prepara alla guerra! L’accusa shock al ministro

Nel corso della sua partecipazione ad Accordi&Disaccordi, Alessandro Orsini ha indirizzato un duro affondo contro il ministro della Difesa Guido Crosetto, accusandolo apertamente di nascondere le reali finalità del riarmo italiano. Ospite del talk condotto da Luca Sommi sul Nove, con la presenza di Andrea Scanzi e Marco Travaglio, il professore della Luiss ha descritto la situazione della difesa italiana come "inaccettabile e vergognosa", condividendo l'idea che l'esercito debba essere potenziato. Ma la convergenza con Crosetto si ferma qui. Orsini ha infatti dichiarato di criticare il ministro perché " sta concependo questo riarmo in funzione della guerra con la Russia, ma non lo dice chiaramente ".

