Leva le origini della declinazione militare

La notizia è il disegno di legge annunciato dal ministro Crosetto sull’introduzione in Italia, sul modello tedesco, di un nuovo servizio di leva su base volontaria. Nell’Ottocento con leva, in particolare nella locuzione mare di leva (o di levata, dal levarsi del moto ondoso), si potevano indicare le onde lunghe e ingrossate, che spuntano al largo, anticipatrici del soffiar di venti o del furoreggiar di tempeste. Per un significato uscito dall’uso, e sviluppatosi proprio in età ottocentesca, eccone due invece ben vivi, entrambi di antichi natali: 1. “Asta o sbarra, imperniata su un asse fisso (fulcro), la cui forza motrice si esercita (fa leva) su un oggetto per vincerne la resistenza e poterlo sollevare (levare) o altro”; 2. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Leva, le origini della declinazione militare

