L’Europarlamento rilancia la protezione dei minori nel mondo digitale: età minima a 16 anni per accedere ai social e verifiche d’identità più rigorose. Rischi per la salute fisica e mentale, applicazione più rigorosa delle norme digitali dell’Ue, con multe e potenziali divieti. E lotta serrata contro gli strumenti di Intelligenza artificiale generativa come deepfake e app di nudo. – Notizie.com Sono questi gli obiettivi che hanno spinto il Parlamento europeo verso un’operazione ambiziosa: dare vita ad un provvedimento per il quale per accedere ai social media bisognerà avere un’età minima di 16 anni. 🔗 Leggi su Notizie.com

L'Europa prova a fermare i social: età minima 16 anni. Pronta la stretta su dark pattern, autoplay e nudity app