L’Europa non gradisce il piano di pace di Trump ma un accordo potrebbe salvare Zelensky da una brutta fine
Gli alleati europei di Kiev hanno condannato il piano di pace di Trump prima ancora di averlo visto. Ed è in effetti un gesto miope da parte loro, perché tale accordo, almeno nella sua forma iniziale, costituirebbe per l’Ucraina e per lo stesso Zelensky una via di uscita dall’incombente disastro, un’ancora di salvezza che garantirebbe un qualche futuro al Paese. È questa l’opinione dell’American Conservative, che analizza i punti del piano e commenta gli sviluppi di cui finora è trapelato il contenuto. Un’ancora di salvezza. Il piano in 28 punti su cui hanno trattato per primi l’inviato americano Steve Witkoff e quello russo Kirill Dmitriev garantirebbe alla Russia due degli obbiettivi principali per i quali Mosca continuerà a combattere fino ad ottenerli. 🔗 Leggi su Follow.it
Leggi anche questi approfondimenti
Miglior marcatore della storia del #Porto. Uno dei migliori bomber europei di scena nei mitici anni 80. Sei volte capocannoniere del campionato portoghese. Incoronato per ben due volte anche Scarpa d’Oro europea. Campione d’Europa e del mondo con la m - facebook.com Vai su Facebook
Piano pace per Gaza, Meloni: desidero ringraziare il presidente Trump - "L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace del Presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di ... Si legge su tg24.sky.it
Zelensky, si lavora su piano pace sulla falsariga di Gaza - Un piano per il cessate il fuoco e la pace in Ucraina sulla falsariga di quello messo in campo da Donald Trump per Gaza: la proposta è stata avanzata dal premier inglese, Keir Starmer, ai leader della ... Segnala ansa.it
Zelensky, si lavora su piano pace sulla falsariga di Gaza - Un piano per il cessate il fuoco e la pace in Ucraina sulla falsariga di quello messo in campo da Donald Trump per Gaza: la proposta è stata avanzata dal premier inglese, Keir ... Lo riporta notizie.tiscali.it