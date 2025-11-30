L’Europa non gradisce il piano di pace di Trump ma un accordo potrebbe salvare Zelensky da una brutta fine

Follow.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli alleati europei di Kiev hanno condannato il piano di pace di Trump prima ancora di averlo visto. Ed è in effetti un gesto miope da parte loro, perché tale accordo, almeno nella sua forma iniziale, costituirebbe per l’Ucraina e per lo stesso Zelensky una via di uscita dall’incombente disastro, un’ancora di salvezza che garantirebbe un qualche futuro al Paese. È questa l’opinione dell’American Conservative, che analizza i punti del piano e commenta gli sviluppi di cui finora è trapelato il contenuto. Un’ancora di salvezza. Il piano in 28 punti su cui hanno trattato per primi l’inviato americano Steve Witkoff e quello russo Kirill Dmitriev garantirebbe alla Russia due degli obbiettivi principali per i quali Mosca continuerà a combattere fino ad ottenerli. 🔗 Leggi su Follow.it

l8217europa non gradisce il piano di pace di trump ma un accordo potrebbe salvare zelensky da una brutta fine

© Follow.it - L’Europa non gradisce il piano di pace di Trump, ma un accordo potrebbe salvare Zelensky da una brutta fine

Leggi anche questi approfondimenti

Piano pace per Gaza, Meloni: desidero ringraziare il presidente Trump - "L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace del Presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di ... Si legge su tg24.sky.it

Zelensky, si lavora su piano pace sulla falsariga di Gaza - Un piano per il cessate il fuoco e la pace in Ucraina sulla falsariga di quello messo in campo da Donald Trump per Gaza: la proposta è stata avanzata dal premier inglese, Keir Starmer, ai leader della ... Segnala ansa.it

Zelensky, si lavora su piano pace sulla falsariga di Gaza - Un piano per il cessate il fuoco e la pace in Ucraina sulla falsariga di quello messo in campo da Donald Trump per Gaza: la proposta è stata avanzata dal premier inglese, Keir ... Lo riporta notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: L8217europa Gradisce Piano Pace