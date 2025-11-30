L’Europa non gradisce il piano di pace di Trump ma un accordo potrebbe salvare Zelensky da una brutta fine

Gli alleati europei di Kiev hanno condannato il piano di pace di Trump prima ancora di averlo visto. Ed è in effetti un gesto miope da parte loro, perché tale accordo, almeno nella sua forma iniziale, costituirebbe per l’Ucraina e per lo stesso Zelensky una via di uscita dall’incombente disastro, un’ancora di salvezza che garantirebbe un qualche futuro al Paese. È questa l’opinione dell’American Conservative, che analizza i punti del piano e commenta gli sviluppi di cui finora è trapelato il contenuto. Un’ancora di salvezza. Il piano in 28 punti su cui hanno trattato per primi l’inviato americano Steve Witkoff e quello russo Kirill Dmitriev garantirebbe alla Russia due degli obbiettivi principali per i quali Mosca continuerà a combattere fino ad ottenerli. 🔗 Leggi su Follow.it

