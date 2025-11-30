Letizia di Spagna una borsa di lana per salvare le pecore in via d' estinzione

Da sempre molto attiva nella promozione dei brand locali, la sovrana si è presentata a un evento con una creazione artigianale ricca di significato. Si tratta del frutto di un progetto legato alla sostenibilità e alla tutela di un sapere tradizionale a cui la regina stessa ha partecipato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Letizia di Spagna, una borsa di lana per salvare le pecore in via d'estinzione

