A volte ritornano. Anzi quasi sempre, se parliamo di rapinatori di orologi. Domenico Tolomelli e Gianfranco Cecere, 36 e 47 anni, hanno scelto addirittura lo stesso posto per tornare a colpire all’ombra della Madonnina, in trasferta dal rione Sanità: il tratto di viale Testi tra Milano e Cinisello Balsamo. Lì agganciarono le loro prede il 15 settembre e il 13 ottobre 2020, per poi essere arrestati dagli investigatori della Squadra mobile. E sempre lì, a poco più di un anno dalla scadenza dell’affidamento in prova con cui hanno finito di scontare una pena di 4 anni, sono tornati a depredare orologi di pregio con la tecnica dello specchietto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’eterno ritorno dei rolexari. Stesso posto, stessa tecnica: "Statte fermo". Poi la rapina