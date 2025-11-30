L’eterno ritorno dei rolexari Stesso posto stessa tecnica | Statte fermo Poi la rapina
A volte ritornano. Anzi quasi sempre, se parliamo di rapinatori di orologi. Domenico Tolomelli e Gianfranco Cecere, 36 e 47 anni, hanno scelto addirittura lo stesso posto per tornare a colpire all’ombra della Madonnina, in trasferta dal rione Sanità: il tratto di viale Testi tra Milano e Cinisello Balsamo. Lì agganciarono le loro prede il 15 settembre e il 13 ottobre 2020, per poi essere arrestati dagli investigatori della Squadra mobile. E sempre lì, a poco più di un anno dalla scadenza dell’affidamento in prova con cui hanno finito di scontare una pena di 4 anni, sono tornati a depredare orologi di pregio con la tecnica dello specchietto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Solidarietà ai giornalisti de La Stampa, quindi, e per chi nonostante tutto difende gli spazi di agibilità democratica anche degli intellettuali che non ci piacciono. E tanta tristezza per un copione da eterno ritorno dell'uguale che sembra essere stato scritto già me Vai su X
Incontro con L’ Autore: Giuseppe La Rosa presenta “RITORNO ALL’ ETERNO” @macaboreditore Oggi, sabato 29 novembre, ore 18:30, @mondadoribookstore.acireale - facebook.com Vai su Facebook