Lessici familiari | le radici storiche e l' evoluzione degli stereotipi di genere

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, CISL Parma Piacenza ha voluto ribadire il proprio impegno nel contrastare ogni forma di violenza e discriminazione di genere. Nel corso di "Lessici familiari", il seminario tenutosi presso la sede di via. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

"Lessici familiari": le radici storiche e l'evoluzione degli stereotipi di genere - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, CISL Parma Piacenza ha voluto ribadire il proprio impegno nel contrastare ogni forma di violenza e discrim ... Riporta parmatoday.it

Gli incubi di Lovecraft? "Lessico famigliare" - Malattie mentali, case e fabbriche in fiamme, barche a vela rovesciate nel mezzo di laghi ghiacciati, matrimoni tra consanguinei, crolli economici, sette segrete, morti improvvise. Come scrive ilgiornale.it

“Lessici familiari“ e stereotipi. La misoginia a ogni latitudine - Iniziativa promossa da UniAbita e Cerchi d'acqua per sensibilizzare su discriminazioni culturali. Secondo ilgiorno.it