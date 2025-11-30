L’esempio di Fumaiolo | Le ricette delle nonna una vera scelta di vita
In un mercato alimentare sempre più competitivo, dove velocità e prezzo sembrano guidare le scelte industriali, c’è chi continua a puntare sulla tradizione. È il caso del Pastificio del Fumaiolo, azienda con sede nel cuore dell’Appennino Tosco Romagnolo (ad Alsero, Forlì-Cesena), specializzata in pasta fresca e piadine. Ha costruito la propria identità su un principio semplice, diventato poi uno slogan: "Produrre come si faceva una volta". Non a caso, è l’unico pastificio approvato dall’associazione italiana Nonne. A raccontarlo è Alessandro Caminati, titolare del pastificio. Caminati, lo slogan è diventato anche il vostro metodo di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
