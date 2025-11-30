Papa Leone XIV e il Patriarca Bartolomeo I hanno impartito una benedizione ecumenica congiunta dal balcone del Patriarcato Ecumenico di Istanbul. La benedizione è avvenuta alle 10.31 italiane. Dopo la benedizione è scattato un applauso dei presenti. Il Papa e Bartolomeo si sono poi scambiati un gesto di pace e si sono presi per mano. Il Papa: “Molti ostacoli e malintesi, ma unità cristiani vada avanti”. “Ci sono stati molti malintesi e persino conflitti tra cristiani di Chiese diverse in passato, e ci sono ancora ostacoli che ci impediscono di essere in piena comunione, ma non dobbiamo tornare indietro nell’impegno per l’unità e non possiamo smettere di considerarci fratelli e sorelle in Cristo e di amarci come tali”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Leone XIV in Turchia, benedizione ecumenica con Bartolomeo