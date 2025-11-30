Leonardo Fornaroli vince la FIA F2! Trionfo con una gara di anticipo

Leonardo Fornaroli è ufficialmente il campione 2025 della FIA F2. L’italiano trionfa ad una sola stagione dal titolo ottenuto in FIA F3, semplicemente il migliore durante l’intera stagione iniziata in primavera da Melbourne in Australia. Il 20enne si è distinto con la vettura schierata dal Invicta Racing grazie al secondo posto ottenuto nella race-2 odierna alle spalle del francese Victor Martins (ART GP). Giornata da scordare, dopo una qualifica non perfetta, per Jak Crawford, atleta di DAMS ed unico rivale per il titolo del nostro connazionale. Il piacentino diventa il primo italiano a vincere nell’attuale FIA F2, precedentemente vinsero in ‘GP2’ Davide Valsecchi (2012) e Giorgio Pantano (2008). 🔗 Leggi su Oasport.it

