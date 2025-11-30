Leonardo Fornaroli | Merito la F1 l’ho dimostrato Antonelli mi ha motivato spero di raggiungerlo

Leonardo Fornaroli ha vinto il titolo F2, il campionato cadetto organizzato dalla FIA e le cui gare fanno spesso da cornice agli eventi di F1. Il pilota italiano ha fatto festa in Qatar, trionfando con una gara di anticipo sul finire della stagione e regalandosi una domenica davvero memorabile: apoteosi da rookie, dopo che lo scorso anno aveva giganteggiato in F3. Il 20enne piacentino ha potuto alzare le braccia al cielo dopo aver conseguito il secondo posto nella Feature Race sul circuito di Lusail, nono podio di questa annata agonistica in cui è riuscito a vincere quattro gare (le Sprint Race di Silverstone, Spa, Monza e la Feature Race in Ungheria). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Leonardo Fornaroli: “Merito la F1, l’ho dimostrato. Antonelli mi ha motivato, spero di raggiungerlo”

