leonardo fornaroli il campione di f2 che rischia di diventare il nuovo valsecchi opzione ruote coperte

Una grande gioia per Leonardo Fornaroli. Il 20enne piacentino si è laureato campione del mondo di F2 con una gara d’anticipo grazie al secondo posto nella Feature Race del GP Qatar, portando a compimento una stagione fantastica al suo debutto in questa categoria al volante della monoposto Invicta Racing, condita  da quattro vittorie (tre sprint e una feature race all’Hungaroring) e nove podi totali. In questo modo, Fornaroli è diventato il terzo italiano nella storia a conquistare il titolo nella classe cadetta della F1, dopo i trionfi di Giorgio Pantano e Davide Valsecchi rispettivamente nel 2008 e nel 2012, quando il campionato aveva ancora la denominazione di GP2. 🔗 Leggi su Oasport.it

