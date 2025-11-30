Leonardo Fornaroli il campione di F2 che rischia di diventare il nuovo Valsecchi Opzione ruote coperte
Una grande gioia per Leonardo Fornaroli. Il 20enne piacentino si è laureato campione del mondo di F2 con una gara d’anticipo grazie al secondo posto nella Feature Race del GP Qatar, portando a compimento una stagione fantastica al suo debutto in questa categoria al volante della monoposto Invicta Racing, condita da quattro vittorie (tre sprint e una feature race all’Hungaroring) e nove podi totali. In questo modo, Fornaroli è diventato il terzo italiano nella storia a conquistare il titolo nella classe cadetta della F1, dopo i trionfi di Giorgio Pantano e Davide Valsecchi rispettivamente nel 2008 e nel 2012, quando il campionato aveva ancora la denominazione di GP2. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leonardo Fornaroli ha conquistato il titolo di Formula 2 2025 nel GP del Qatar, interrompendo un digiuno lungo tredici anni per l’Italia. Chi è il pilota piacentino destinato a entrare stabilmente nell’orbita della Formula 1.? - facebook.com Vai su Facebook
#Leonardo #Fornaroli #Italy CAMPIONE DEL MONDO #F2 !! Date un sedile #F1 a questo Talento..sicuramente più talento di molti piloti attuali...ma si sa..a volte in questo mondo ingiusto...conta più lo sponsor del talento... #Champions #Marketing #Sponsor Vai su X
F2 a Losail | feature race: a Fornaroli basta la seconda posizione, è lui il campione 2025! - Il classe 2004 piacentino, campione Formula 3 2024 al secondo anno senza mai vincere una corsa, si è ... Da thelastcorner.it
F2, Fornaroli campione: l'abbraccio con Kimi Antonelli. VIDEO - Nel video lo splendido abbraccio tra Kimi Antonelli e il nuovo campione di Formula 2 Leonardo Fornaroli. Lo riporta sport.sky.it
F2 | GP Qatar 2025: Leonardo Fornaroli è campione! Martins si aggiudica la vittoria della Feature Race - Martins centra la prima vittoria stagionale e Fornaroli conquista il titolo piloti in Qatar, bissando il titolo F3 di un anno fa ... Lo riporta p300.it