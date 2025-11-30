Leonardo Fornaroli campione del mondo in F2! Terzo italiano nella storia | tutto sulla nuova stella dell’automobilismo

Festa tricolore a Lusail: Leonardo Fornaroli è campione del mondo di Formula 2 con un round d’anticipo grazie al 2° posto nel GP del Qatar. Un trionfo costruito in una stagione straordinaria, quella del debutto assoluto nella categoria, impreziosita da quattro vittorie (tre Sprint Race e una Feature Race all’Hungaroring) e nove podi complessivi. A soli 20 anni, il pilota piacentino diventa il terzo italiano di sempre a conquistare il titolo nella serie cadetta dopo Giorgio Pantano (2008) e Davide Valsecchi (2012). Leonardo Fornaroli is our 2025 @Formula2 champion! It’s back-to-back titles for the Italian driver who took the F3 crown in 2024 #F1 #F2 #RoadToF1 pic. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Leonardo Fornaroli campione del mondo in F2! Terzo italiano nella storia: tutto sulla nuova stella dell’automobilismo

