Leo Messi mai nessuno come lui nella storia del calcio | il nuovo incredibile record
Lionel Messi continua a riscrivere la storia del calcio. L’Inter Miami travolge New York City FC per 5-1 nella finale della Eastern Conference e vola all’atto conclusivo della MLS, dove il 6 dicembre affronterà i Vancouver Whitecaps di Thomas Müller. È una vittoria che avvicina Messi al suo primo titolo nordamericano, ma soprattutto è la serata in cui il campione argentino conquista un altro primato assoluto: con l’assist per Silvetti, raggiunge quota 405 assist in carriera, diventando il miglior uomo-assist di sempre nelle statistiche ufficiali. Una semifinale dominata: Allende immarcabile, Miami travolgente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
