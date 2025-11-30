Leo Messi mai nessuno come lui nella storia del calcio | il nuovo incredibile record

Thesocialpost.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lionel Messi continua a riscrivere la storia del calcio. L’Inter Miami travolge New York City FC per 5-1 nella finale della Eastern Conference e vola all’atto conclusivo della MLS, dove il 6 dicembre affronterà i Vancouver Whitecaps di Thomas Müller. È una vittoria che avvicina Messi al suo primo titolo nordamericano, ma soprattutto è la serata in cui il campione argentino conquista un altro primato assoluto: con l’assist per Silvetti, raggiunge quota 405 assist in carriera, diventando il miglior uomo-assist di sempre nelle statistiche ufficiali. Una semifinale dominata: Allende immarcabile, Miami travolgente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

leo messi mai nessuno come lui nella storia del calcio il nuovo incredibile record

© Thesocialpost.it - Leo Messi, mai nessuno come lui nella storia del calcio: il nuovo incredibile record

Argomenti simili trattati di recente

leo messi storia calcioLeo Messi, mai nessuno come lui nella storia del calcio: il nuovo incredibile record - 1 nella finale della Eastern Conference e vola all’atto ... Da thesocialpost.it

leo messi storia calcioMessi supera Puskas nella classifica degli assistman della storia del calcio e giocherà la finale MLS con l'Inter Miami contro i Whitecaps di Muller - Sabato prossimo Leo Messi andrà a caccia del 48° trofeo della sua carriera provando a regalare alla sua franchigia, l'Inter Miami, il primo titolo ... eurosport.it scrive

leo messi storia calcioInter Miami-New York City 5-1, Messi campione a Est e in finale in Major League Soccer - 1, Messi campione a Est e in finale in Major League Soccer ... Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Leo Messi Storia Calcio