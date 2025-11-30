Il vasto universo dei fumetti Marvel e le sue recenti integrazioni nel Marvel Cinematic Universe stanno portando alla luce aspetti inediti e profondamente rivoluzionari della storia dei personaggi iconici. In questo contesto, emerge una connessione privata e sorprendente tra Captain America e i mutanti, in particolare Wolverine, che potrebbe aver cambiato per sempre la narrazione della saga. Si approfondiranno le implicazioni di questa scoperta, i dettagli della loro relazione e il ruolo di altri personaggi chiave coinvolti in questa intricata vicenda. il collegamento segreto tra captain america e wolverine che ha rivoluzionato la storia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - L’entrata dei x-men nell’universo marvel svela il segreto più oscuro di captain america