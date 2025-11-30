"Almeno 23mila pazienti sono senza medico di famiglia nell’ Asst Melegnano-Martesana. Dati drammatici, serve un piano straordinario per la sanità territoriale ". Via alla raccolta firme dei 5 Stelle in zona a cominciare da piazza Mercato, a Pioltello. Ieri, il tavolo che ha inaugurato l’iniziativa con appuntamenti in tutta l’area. Una battaglia che il movimento sta portando avanti da tempo e non è il solo da queste parti. Da un paio d’anni si sono mobilitati gli stessi pazienti con manifestazioni e presidi davanti ai cancelli delle diverse sedi aziendali, mentre aprono Sportelli salute dei sindacati e gestiti dagli stessi cittadini, l’ultimo di Fnp-Cisl sarà inaugurato in città giovedì prossimo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’emergenza medici di famiglia 23mila pazienti rimasti “a piedi”: "Serve un piano straordinario"