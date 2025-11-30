L’effetto Rimini sui granata E oggi il Carpi al Mannucci
La prima domanda è capire se l’esclusione del Rimini potrà avere qualche ripercussione anche a livello psicologico sul Pontedera, che oggi riceve il Carpi. Perché a livello di classifica l’ha già avuta. Infatti i granata dall’essere un punto sopra la zona play out (15a posizione) dopo i tre tolti per la vittoria sui romagnoli (tutti i risultati sono stati annullati) si ritrovano in piena bagarre-salvezza, agganciati dal Perugia che di punti non ne ha persi, avendo perso in campionato lo scontro con i riminesi. Leonardo Menichini, che ieri mattina si è dovuto allenare a San Giuliano per lo svolgimento al Mannucci della partita Svizzera-Irlanda del Nord (finita 2-1) valida per le qualificazioni agli europei femminili U19, prova a guardare oltre: "Sicuramente quanto accaduto non ci ha fatto piacere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Rimini – Torres a rischio La formazione romagnola naviga in acque torbide e potrebbe essere esclusa dal campionato con effetto immediato... - facebook.com Vai su Facebook
Tiro a segno: a Rimini i granata ottengono diverse medaglie e piazzamenti di prestigio. I reggiani chiudono la stagione con il sorriso - In particolare, per Andrea Flocca (foto), Rebecca Paternò Castello ed Eva Pataridze, protagonisti anche al Trofeo delle Regioni 2025 con il Team Emilia- Riporta msn.com