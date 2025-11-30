La prima domanda è capire se l’esclusione del Rimini potrà avere qualche ripercussione anche a livello psicologico sul Pontedera, che oggi riceve il Carpi. Perché a livello di classifica l’ha già avuta. Infatti i granata dall’essere un punto sopra la zona play out (15a posizione) dopo i tre tolti per la vittoria sui romagnoli (tutti i risultati sono stati annullati) si ritrovano in piena bagarre-salvezza, agganciati dal Perugia che di punti non ne ha persi, avendo perso in campionato lo scontro con i riminesi. Leonardo Menichini, che ieri mattina si è dovuto allenare a San Giuliano per lo svolgimento al Mannucci della partita Svizzera-Irlanda del Nord (finita 2-1) valida per le qualificazioni agli europei femminili U19, prova a guardare oltre: "Sicuramente quanto accaduto non ci ha fatto piacere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’effetto Rimini sui granata. E oggi il Carpi al Mannucci