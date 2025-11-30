Lectio del Napoli di calcio e di contropiede | Roma demolita Conte e Allegri in testa alla Serie A italian style

Il Napoli ha vinto a Roma 1-0. Con pieno merito. E si è portato in testa alla classifica. Due settimane fa, una corrente partenopea non proprio inconsistente avrebbe voluto la testa dell’allenatore. Quindici giorni e tre vittorie consecutive dopo, il Napoli di Conte è primo in classifica. Non da solo. A braccetto con il Milan di Allegri. Ebbene sì, Allegri e Conte si sono ripresi la Serie A. L’italian style, la scuola italiana. Con le dovute differenze. Conte stasera ha impostato una partita gasperiniana (ma ha segnato in contropiede), Allegri invece ostenta di più la tradizione del calcio all’italiana, ne va orgoglioso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

