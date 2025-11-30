Lecce-Torino diretta i giallorossi per la svolta Le formazioni ufficiali

Lecce-Torino, che storia. La salvezza nel destino. Da oltre 35 anni va così: era il 1989, ultima giornata, incrociato passato alla storia per uno striscione della Curva Nord giallorossa.

Centrare la prima vittoria in casa per cancellare la brutta prova di Roma: la missione del Lecce è chiara quanto ardua, contro un Torino che, dopo un buon avvio, cerca riscatto e nuove soluzioni. Ultime dai campi e probabili formazioni sul match delle 12.30

Lecce-Torino, dove vedere la partita in tv: gli orari

Lecce-Torino diretta, i giallorossi per la svolta. Le formazioni ufficiali - Da oltre 35 anni va così: era il 1989, ultima giornata, incrociato passato alla storia per uno striscione della Curva Nord ...

SERIE A: In campo Lecce- Torino 0-0 DIRETTA - Riscattare l'opaca prestazione offerta contro la Lazio e cercare il primo successo interno della stagione.

Diretta Lecce Torino/ Streaming video tv: è caccia al riscatto nel lunch match! (Serie A, 30 novembre 2025) - Diretta Lecce Torino, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Via del Mare per il tredicesimo turno della Serie A, stagione 2025/2026.