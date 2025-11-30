Lecce-Torino 2-1 | Falcone strega Asllani dal dischetto al 90'
Lecce, 30 novembre 2025 - Il Lecce torna a segnare e a vincere al Via del Mare dopo una partita sofferta contro il Torino. La squadra di Eusebio Di Francesco si impone 2-1 grazie a due fiammate ravvicinate nel primo tempo, frutto del talento e dell’intuizione di Medon Berisha: l’albanese serve due assist in due minuti per Coulibaly e Banda. I padroni di casa abbassano un po’ i ritmi e il Torino prova ad approfittarne, trovando il 2-1 a inizio ripresa con Chè Adams. Ma l’eroe di giornata è Wladimiro Falcone, già autore di un miracolo nel primo tempo sul tiro di Zapata: al 90' para il rigore di Asllani e salva i tre punti, permettendo ai suoi di salire a quota 13 in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
