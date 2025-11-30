Lecce-Torino 2-1 | Falcone para il rigore al 90’ e salva una vittoria d’oro

Il Lecce ritrova il sorriso nel momento più delicato della sua stagione. Nel lunch match del Via del Mare, valido per la tredicesima giornata di Serie A, i giallorossi superano il Torino per 2-1 e conquistano la loro prima vittoria casalinga del campionato. Un successo costruito nei primi venti minuti, sofferto nella ripresa e blindato da un protagonista assoluto: Wladimiro Falcone, decisivo al 90’ nel neutralizzare il rigore che avrebbe regalato il pari ai granata. Il micidiale uno-due che stende il Toro. La partita si accende all’improvviso dopo un avvio senza squilli. Tra il 20’ e il 22’, il Lecce sfrutta due amnesie difensive del Torino e crea lo strappo che segna la gara. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Lecce-Torino 2-1: Falcone para il rigore al 90’ e salva una vittoria d’oro

