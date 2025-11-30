Lecce-Torino 2-1 | Falcone para il rigore al 90’ e salva una vittoria d’oro

Serieagoal.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Lecce ritrova il sorriso nel momento più delicato della sua stagione. Nel lunch match del Via del Mare, valido per la tredicesima giornata di Serie A, i giallorossi superano il Torino per 2-1 e conquistano la loro prima vittoria casalinga del campionato. Un successo costruito nei primi venti minuti, sofferto nella ripresa e blindato da un protagonista assoluto: Wladimiro Falcone, decisivo al 90’ nel neutralizzare il rigore che avrebbe regalato il pari ai granata. Il micidiale uno-due che stende il Toro. La partita si accende all’improvviso dopo un avvio senza squilli. Tra il 20’ e il 22’, il Lecce sfrutta due amnesie difensive del Torino e crea lo strappo che segna la gara. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

lecce torino 2 1 falcone para il rigore al 908217 e salva una vittoria d8217oro

© Serieagoal.it - Lecce-Torino 2-1: Falcone para il rigore al 90’ e salva una vittoria d’oro

Leggi anche questi approfondimenti

lecce torino 2 1Serie A, Lecce-Torino 2-1: Coulibaly e Banda valgono tre punti, Falcone li blinda - Due reti nel giro di due minuti bastano ai giallorossi per tornare al successo. Secondo msn.com

lecce torino 2 1Il Lecce vince ancora: Coulibaly, Banda e Falcone stendono il Torino - 1 giallorosso è firmato da Coulibaly e Banda, ma anche Falcone che para nel finale un rigore ad Asllani: Lecce respira, Torino in crisi. Da sportal.it

lecce torino 2 1Lecce-Torino 2-1, i giallorossi si sbloccano in casa. Falcone para un rigore al 91’ - due nel primo tempo firmato da Coulibaly e Banda, i granata accorciano con Adams e in pieno ... Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Lecce Torino 2 1