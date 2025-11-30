Lecce-Torino 2-1 Calcio serie A
A metà del primo tempo, nel giro di due minuti, il doppio vantaggio del Lecce con reti di Koulibaly e Banda. Il Torino ha segnato nella ripresa ma è stato un recupero solo parziale: prodezza del portiere Falcone che ha parato un calcio di rigore al 90?. I pugliesi sono così riusciti a mantenersi una rete avanti e così conquistano i tre punti. Molto importanti per la classifica perché permettono al Lecce, portatosi a quota 13, di abbandonare la terzultima posizione. L'articolo Lecce-Torino 2-1 Calcio serie A proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
