Leao rinnoverà con il Milan? Il punto sul fuoriclasse dei rossoneri Cosa risulta in questo momento

Calcionews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leao rinnoverà con il Milan? La situazione non lascia dubbio considerando la gara contro la Lazio La vittoria contro la Lazio ha confermato ciò che il Milan sperava da tempo: Leao è tornato a essere il punto di riferimento indiscusso della squadra. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, all’interno del club rossonero c’è grande soddisfazione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

leao rinnover224 con il milan il punto sul fuoriclasse dei rossoneri cosa risulta in questo momento

© Calcionews24.com - Leao rinnoverà con il Milan? Il punto sul fuoriclasse dei rossoneri. Cosa risulta in questo momento

Altri contenuti sullo stesso argomento

leao rinnover224 milan puntoLa nuova vita di Leao nel segno di Allegri. L'invenzione di Max ha cambiato l'obiettivo del Milan - Cinque gol in nove presenze in campionato e il sigillo messo a referto contro la Lazio che ha un peso specifico enorme per il Milan. Come scrive tuttomercatoweb.com

leao rinnover224 milan puntoMilan, vetta e polemiche. Leao riporta Allegri davanti. Stop Sarri e altro caso Var - Rossoneri in testa per una notte, la vittoria è firmata dal gol del portoghese. Si legge su msn.com

leao rinnover224 milan puntoMilan, Leao: "Lavoro per fare il centravanti, sapevo che Tomori avrebbe crossato di prima" - Rafael Leao, numero 10 del Milan, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida con la Lazio decisa da un suo gol nel secondo tempo: "Lavoro. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Leao Rinnover224 Milan Punto