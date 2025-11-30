Leao raggiunge un traguardo speciale con la maglia rossonera | il gol contro la Lazio è il 60° col Milan
Il Milan di Massimiliano Allegri supera la Lazio di Maurizio Sarri 1-0 grazie al gol numero 60 di Leao con la maglia rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
FINITA: MILAN-LAZIO 1-0! Basta un gol di Leao per raggiungere momentaneamente la vetta della classifica! Ancora decisivo Maignan, miracoloso ad inizio partita. Altra vittoria con clean sheet per il Milan di Massimiliano Allegri.
Quinto gol stagionale per Rafael Leao! ? Il portoghese firma il 2-0 contro il Parma su rigore e raggiunge quota 5 reti in stagione tra Serie A e coppa. Continua il suo momento d'oro: decisivo, leader e sempre più trascinatore del Milan di Allegri.