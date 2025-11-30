Leao raggiunge un traguardo speciale con la maglia rossonera | il gol contro la Lazio è il 60° col Milan

Pianetamilan.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan di Massimiliano Allegri supera la Lazio di Maurizio Sarri 1-0 grazie al gol numero 60 di Leao con la maglia rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

