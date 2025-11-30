Leao mette ko la Lazio il Milan in vetta aspettando Roma-Napoli

Finale nervoso per un braccio in area di Pavlovic, espulso Allegri MILANO - Il Milan batte la Lazio 1-0 tra le polemiche finali e si regala almeno una notte da capolista, in attesa del big match di domani sera tra Roma e Napoli. A portare gli uomini di Massimiliano Allegri a quota 28 punti è una ret. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Leao mette ko la Lazio, il Milan in vetta aspettando Roma-Napoli

