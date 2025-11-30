Leao gol Milan primo per una notte | Lazio battuta 1-0 |?Rigore non dato a Sarri rosso ad Allegri e tensione finale

Xml2.corriere.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima Maignan salva la porta del Milan, poi Leao batte Provedel e porta i rossoneri al comando +almeno per una notte. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

leao gol milan primo per una notte lazio battuta 1 0 rigore non dato a sarri rosso ad allegri e tensione finale

© Xml2.corriere.it - Leao gol, Milan primo per una notte: Lazio battuta 1-0 |?Rigore non dato a Sarri, rosso ad Allegri e tensione finale

Altre letture consigliate

leao gol milan primoMilan-Lazio 1-0, le pagelle: decisivo Leao (7), Allegri è primo in classifica tra le polemiche in attesa di Roma-Napoli - Grande prestazione di Mike Maignan, autore di una straordinaria parata su ... msn.com scrive

leao gol milan primoMilan-Lazio 1-0: video, gol e highlights - Un gol di Leao regala ai rossoneri il successo sulla Lazio e il momentaneo primo posto in classifica a +1 sulla Roma. Come scrive sport.sky.it

leao gol milan primoMilan-Lazio 1-0, gol e highlights: la decide una rete di Leao - Solo Hellas Verona (17) e Fiorentina (14) contano più tiri a seguito di contropiedi del Milan (13, come Roma e Juventus) nel campionato in corso; la Lazio, invece, è una delle due formazioni con più ... Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Leao Gol Milan Primo