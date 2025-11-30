Leao entra nell’élite | 101 contributi in Serie A e un traguardo da big

Il gol segnato contro la Lazio non vale soltanto tre punti preziosi per il Milan, ma consegna Rafael Leao a un traguardo statistico che ne certifica, una volta di più, la grandezza. Dal suo debutto in Serie A nella stagione 201920, il portoghese ha raggiunto la soglia dei 101 contributi diretti in rossonero tra gol e assist: 60 reti e 41 passaggi vincenti, numeri che raccontano la trasformazione di un talento in un simbolo della squadra. Nome completo Rafael Alexandre da Conceição Leão Posizione Attaccante Squadra attuale AC Milan Nazione Luogo di nascita Almada Data di nascita Giugno 10, 1999 00:00 Età 26 Peso (Kg) 81 Altezza (cm) 188 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 9 - Per Game Partite iniziate 7 0. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

