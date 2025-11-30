Le ultime da Casteldebole | i due esterni sono tornati in gruppo Ciro verso la convocazione Cambiaghi e Rowe riaprono le ali Immobile pronto per la Cremonese

Le buone notizie non si fermano al successo con il Salisburgo che lancia i rossoblù anche in Europa. Ieri, alla ripresa dopo un giorno di riposo, sono tornati in gruppo Nicolò Cambiaghi e Jonathan Rowe. Contro gli austriaci era già tornato tra i convocati pure Holm, che domani sera potrebbe ritrovare una maglia da titolare con la Cremonese. Morale: Italiano inizia a recuperare i pezzi mancanti del puzzle in vista di un dicembre che si preannuncia carico di significati, se è vero che giovedì inizierà la difesa del titolo in Coppa Italia (con il Parma) e il 19 in Arabia Saudita ci sarà la semifinale di SuperCoppa con l’Inter. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le ultime da Casteldebole: i due esterni sono tornati in gruppo, Ciro verso la convocazione. Cambiaghi e Rowe riaprono le ali. Immobile pronto per la Cremonese

