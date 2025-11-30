Precisione e coerenza estetica sono le linee guida della maison indipendente Akhor, fondata a Ginevra Anissa Bader, che è anche ceo della casa di alta orologeria. Un progetto che nasce con l’ambizione di dare vita a un orologio profondamente personale. A garantire il supporto tecnico è l’esperienza di Clamax, azienda ginevrina fondata nel 1988 e specializzata in micromeccanica, che ha messo la proprio competenza al serviziodella creatività garantendo una sinergia perfetta tra forma e funzione. Il nome Akhor si ispira all’antico Egitto: ’Akh’ designa la forza immortale dell’anima, mentre ’or’ richiama la nobiltà delle materie prime e l’immaginario orologiero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Le Temps en Équilibre’. La rivoluzione elegante della debuttante Akhor