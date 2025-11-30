Le studentesse nella lista stupri | scritta shock al liceo Giulio Cesare

Nei bagni del noto istituto romano: additate in nove, anche un maschio. Valditara: grave. Ora è caccia all’autore. I genitori: “Noi denunciamo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Le studentesse nella “lista stupri”: scritta shock al liceo Giulio Cesare

Nei bagni del liceo Giulio Cesare di Roma è comparsa una scritta: LISTA STUPRI. E acconto nove nomi e cognomi di studentesse. Un fatto del genere non può e non deve essere etichettato come una “ragazzata”. È violenza. È un segnale devastante di quant Vai su Facebook

Una “lista stupri” con i nomi delle studentesse in un liceo romano. “Proviamo rabbia e frustrazione”, dicono le ragazze. #Tg1 Elena Bigioggero Vai su X

“Lista degli stupri” al liceo, a Roma in un bagno dei maschi. L’ira di Valditara: “Indagheremo” - Il collettivo Zero Alibi: “Va combattuta la cultura alla base del messaggio” ... quotidiano.net scrive

I nomi di 9 studentesse: è la "lista degli stupri" al liceo Giulio Cesare di Roma - La scritta in uno dei bagni dei ragazzi: il caso di uno dei licei più famosi della capitale. Lo riporta msn.com

Al liceo Giulio Cesare di Roma compare la «lista stupri» con nomi veri di ragazze, una studentessa: «Non è un caso isolato. Pochi giorni fa alcuni si sono fatti un video ... - La scritta è comparsa dentro al bagno dei maschi al secondo piano dell'istituto scolastico romano. Si legge su vanityfair.it