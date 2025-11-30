Le studentesse nella lista stupri | scritta shock al liceo Giulio Cesare

Repubblica.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei bagni del noto istituto romano: additate in nove, anche un maschio. Valditara: grave. Ora è caccia all’autore. I genitori: “Noi denunciamo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

le studentesse nella lista stupri scritta shock al liceo giulio cesare

© Repubblica.it - Le studentesse nella “lista stupri”: scritta shock al liceo Giulio Cesare

