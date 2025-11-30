"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 30 novembre 2025 Ariete Novembre si conclude con Luna che arriva nel vostro segno, ma oggi è una giornata speciale, dato che anche Venere si sposta in un segno di fuoco, il vostro elemento natale. C'è come una febbre nell'aria e dentro di voi, un po' è il Natale che si avvicina, ma c'è di più, la netta percezione che il domani vi vedrà assoluti protagonisti. Non dovete però guardarvi indietro, scacciate i rimpianti e le nostalgie, il territorio da conquistare è sconosciuto, in amore e negli affari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di domenica 30 novembre