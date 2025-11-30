le sfide del volontariato oltre cento giovani avisini impegnati in laboratori

Oltre cento giovani volontari da tutta la Lombardia hanno scelto Legnano per formarsi, confrontarsi e costruire insieme il futuro dell’associazione. Il Seminario “Cristina Rossi” – appuntamento annuale di Avis Regionale Lombardia – quest’anno ha trovato casa proprio nella città natale della docente del liceo Galileo Galilei nonché presidente di Avis Legnano dal 1996 al 2002 e presidente di Avis Regionale Lombardia dal 1999 fino alla sua prematura scomparsa. Ieri mattina nello Spazio 27B di via Girardi, nel cuore del quartiere Canazza, all’interno della riqualificata ex Rsa Accorsi, più di cento giovani rappresentanti Avis provenienti da tutte le province della Lombardia hanno partecipato all’appuntamento, tema di quest’anno: “AI: The Intelligence of the Future”, un focus su come l’Intelligenza Artificiale stia cambiando il modo di comunicare, lavorare e relazionarsi, con implicazioni concrete per il mondo del volontariato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

