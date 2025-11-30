Le rose | un tesoro divertente e sottovalutato

Il film The Roses, uscito ad agosto e interpretato da Benedict Cumberbatch e Olivia Colman, sta attirando un interesse crescente, nonostante una ricezione che appare sottotono rispetto alle sue potenzialità. Questa opera rappresenta una rivisitazione moderna del celebre film del 1989 La guerra delle rose, basato al suo volta su un omonimo romanzo. Nonostante alcuni spunti innovativi e una forte interpretazione da parte del cast, il film non ha raggiunto le aspettative commerciali e critiche, restando comunque un esempio rilevante di commedia nera e umorismo irreverente. le qualità di the roses: un film dal forte intrinseco divertimento. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

