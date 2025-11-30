Le pulizie secondo Zelensky | manda a trattare l’indagato

Laverita.info | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saltato il fedelissimo Yermak (che va al fronte), il presidente promuove l’ex ministro della Difesa Umerov, accusato di abusi nella gestione degli appalti. Sarà lui a prendere in mano gli accordi per chiudere con Putin. 🔗 Leggi su Laverita.info

le pulizie secondo zelensky manda a trattare l8217indagato

© Laverita.info - Le pulizie secondo Zelensky: manda a trattare l’indagato

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Pulizie Secondo Zelensky Manda