Le pulizie secondo Zelensky | manda a trattare l’indagato
Saltato il fedelissimo Yermak (che va al fronte), il presidente promuove l’ex ministro della Difesa Umerov, accusato di abusi nella gestione degli appalti. Sarà lui a prendere in mano gli accordi per chiudere con Putin. 🔗 Leggi su Laverita.info
