Le accuse di corruzione che hanno colpito il governo del presidente ucraino Zelensky, l'assalto alla redazione de La Stampa (e il commento di Francesca Albanese), il Tesoro nel mirino dei pm per l'assalto a Mediobanca. Sono alcune delle notizie principali che campeggiano sui quotidiani italiani. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 novembre: la rassegna stampa di Sky TG24