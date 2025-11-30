Le notizie più importanti di oggi 30 novembre 2025 a Latina e in provincia

Ecco il riepilogo dei fatti più importanti di questa domenica 30 novembre a Latina e provinciaA Pontinia l'omicidio di un uomo di 36 anni di origine indiana. I carabinieri arrestano l'autoreTerracina, cade dalla scala mentre lavora, ferito un uomoDomani è la Giornata internazionale contro l'Aids. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

