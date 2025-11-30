Le Marche a Sanremo 2026 con Colombre e Maria Antonietta la storia del duo

Ancona, 30 novembre 2025 – Colombre e Maria Antonietta, artisti marchigiani ( chi sono ), gareggiano a Sanremo 2026 tra i big. Dopo anni di carriere parallele, di recente hanno scritto e cantato il loro primo album insieme, Luna di Miele. I nomi dei 30 big sono stati annunciati da Carlo Conti durante il Tg1 delle 13.30. "Tanti sapori diversi, spero che questa edizione sia fortunata come quella dello scorso anno con la speranza di avere ampliato il ventaglio dei gusti degli spettatori – ha detto Conti -. Spero ci sia tanta buona musica e hit che restino nella storia della nostra musica". Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le Marche a Sanremo 2026 con Colombre e Maria Antonietta, la storia del duo

