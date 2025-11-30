Donne, moda e progetti sostenibili: è l’iniziativa di domani dalle 18.30 a Lottozero, lo spazio creativo di via Arno. Sarà un incontro con aperitivo rivolto a imprenditrici, giovani professioniste, studentesse e donne che lavorano nel nel tessile e nella sostenibilità. Ideathon W4Tex, questo il nome della serataa ingresso libero, è un appuntamento a carattere creativo e ludico, organizzatonell’ambito del progetto europeo Erasmus. Le ospiti saranno tre imprenditrici Pamela Burani (Prato), Giuliana Borzillo (Firenze) e Gaia Segattini (Ancona), che si racconteranno presentando le rispettive aziende. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le imprenditrici a Lottozero. Moda, i progetti sostenibili . E il gioco di squadra innovativo