Airuno (Lecco) – Sta facendo discutere la notizia della “sconfitta” delle Iene davanti al Tribunale di Lecco nell’ambito del caso di Carlo Gilardi, il ricco benefattore di Airuno (Lecco) finito contro la sua volontà in una casa di riposo dopo aver “regalato” larga parte del suo patrimonio a chi gli chiedesse un aiuto: a oltre 630mila euro ammonterebbe il tesoro donato al prossimo o, in un’altra prospettiva, dilapidato. Da qui il trasferimento coatto per proteggerlo, questa la motivazione addotta, da chi stava approfittando della sua generosità. Per qualcun altro, invece, si trattò di un ergastolo bianco che impediva al “prigioniero” non solo di tornare a casa ma anche di vedere parenti e amici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Le Iene non si arrendono dopo la condanna nel caso di Carlo Gilardi: "Non indietreggiamo di un passo, andremo in appello. Il processo? Lo vedrete in tv"