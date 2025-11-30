Le escort a Udine recensite come oggetti | dove e quante sono e il gergo usato dai clienti
A Udine ci sono centinaia di escort, anche se un numero preciso è difficile da stimare, visto che molte delle professioniste non sono stanziali, muovendosi per l'Italia in trasferte più o meno lunghe e transitando per brevi periodi nel nostro territorio, dove si appoggiano ad appartamenti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
++ TROVATI MORTI A UDINE: "UNA TRAGEDIA CHE DEVE FAR RIFLETTERE LA CITTÀ" ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/udine/trovati-morti-udine-tragedia-riflettere-citta-25-novembre- - facebook.com Vai su Facebook